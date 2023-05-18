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Вице-президент «Реала» Бутрагеньо: «Манчестер Сити» был сильнее и заслужил выход в финал

Вице-президент мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном игре Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

«Первое, что нужно сказать, — это поздравить «Манчестер Сити». Он был сильнее нас и выход в финал заслужил», – приводит слова Бутрагеньо пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» на домашней арене разгромил мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0). «Реал» не проигрывал в самом престижном европейском клубном турнире с подобным счётом на протяжении 14 лет.

Последний раз «сливочные» уступали 0:4 в матче Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009. Примечательно, что тогда «Реал» также был бит английским клубом.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Ранее команда Симоне Индзаги по сумме двух матчей переиграла «Милан», выиграв оба матча (2:0 и 1:0).