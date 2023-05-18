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Гвардиоле понадобилось меньше всего матчей среди тренеров для достижения 100 побед в ЛЧ

Гвардиоле понадобилось меньше всего матчей среди тренеров для достижения 100 побед в ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обновил рекорд по скорости достижения 100 побед в Лиге чемпионов среди наставников.

Испанский специалист достиг 100 побед в международном турнире всего за 160 игр. Это новый рекорд турнира. Раньше рекорд принадлежал главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, которому удалось дойти до этой отметки за 180 встреч.

«Манчестер Сити» на домашней арене разгромил мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0). «Реал» не проигрывал в самом престижном европейском клубном турнире с подобным счётом на протяжении 14 лет.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Ранее команда Симоне Индзаги по сумме двух встреч переиграла «Милан», выиграв оба матча (2:0 и 1:0).

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