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Клеман готовится к увольнению из «Монако». Он уже пообщался с руководством «Брюгге»

Клеман готовится к увольнению из «Монако». Он уже пообщался с руководством «Брюгге»
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Главный тренер французского «Монако» Филипп Клеман ожидает своего увольнения из клуба. Об этом сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери в своём «твиттере».

По информации источника, специалист разочарован отношением к нему со стороны руководства монегасков и ожидает, что его уволят по окончании текущего сезона. Клеман скучает по периоду своей работы в «Брюгге» и уже связался с руководством бельгийской команды.

49-летний Клеман возглавил «Монако» в январе 2022 года. Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024 года. До этого специалист работал в Бельгии с «Брюгге» и «Генком».

«Монако» занимает четвёртое место в нынешнем розыгрыше Лиги 1 после 35 сыгранных матчей. В активе монегасков 65 очков.

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