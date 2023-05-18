Сергей Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины — Романо
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Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, договорённость со специалистом уже была достигнута. Украинская ассоциация футбола (УАФ) переключилась на вариант назначения на пост главного тренера сборной именно Реброва после неудачных переговоров с экс-наставником московского «Локомотива» Славеном Биличем. Ожидается, что о назначении Реброва официально объявят в ближайшее время.
Ребров ранее уже работал со сборной Украины в качестве ассистента главного тренера. Сейчас специалист работает наставником саудовского «Аль-Айна». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
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