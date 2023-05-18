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ЭСК: Кукуляк ошибочно удалил игрока «Спартака» Денисова в матче с «Химками»

ЭСК: Кукуляк ошибочно удалил игрока «Спартака» Денисова в матче с «Химками»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла ряд решений по матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» — «Спартак» (1:1). По итогам матча красно-белые обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть пять эпизодов. Комиссия постановила, что в четырёх из них арбитр Евгений Кукуляк принял верное решение, а в одном — ошибочное.

«Решения комиссии:

1. Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Спартак» №97 Даниила Денисова на 45+1-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев безрассудного нарушения правил со стороны данного игрока против игрока команды «Химки» №16 Жаниу Бикела в единоборстве с ним за мяч, а судья среагировал на реакцию игрока команды «Химки», симулировавшего получение серьёзной травмы в данном единоборстве. В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Химки» №99 Аяза Гулиева на 51-й минуте матча.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Химки» на 53-й минуте матча.

4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Химки» на 66-й минуте матча.

5. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Химки» №23 Стефана Мелентиевича на 90+5-й минуте матча», — сказано в тексте решения ЭСК на официальном сайте РФС.

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