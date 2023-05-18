Каманцев: арбитр Кукуляк не получит назначения на матчи РПЛ в ближайшее время

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Евгений Кукуляк не получит назначения на матчи РПЛ в ближайшее время. Накануне Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что Кукуляк допустил ошибку в игре 27-го тура «Химки» — «Спартак» — арбитр ошибочно показал вторую жёлтую карточку игроку московского клуба Даниилу Денисову. Как следствие, «Спартак» играл весь второй тайм в меньшинстве, игра завершилась со счётом 1:1.

«Как и в других подобных ситуациях, происходивших ранее, арбитр Евгений Кукуляк попадёт в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время», — сказал Павел Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.