Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тулуза» объявила о возвращении игрока, обвиняемого в оскорблении заместителя мэра

«Тулуза» объявила о возвращении игрока, обвиняемого в оскорблении заместителя мэра
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Тулуза» на своём официальном сайте объявил о возвращении к тренировкам с клубом нападающего Закарии Абухляля.

«После проведённого внутреннего расследования и последовавших за ним многочисленных обсуждений руководство клуба встретилось с нашим игроком Закарией Абухлялем.

В результате этой встречи клуб пришёл к выводу, что факты, представленные RMC Sport, на самом деле не отражают того, что произошло 30 апреля.

Таким образом, клуб подтверждает, что расследование, проведённое «Тулузой», завершено и что игрок возвращается в группу с сегодняшнего дня.

Клуб не будет давать дальнейших комментариев», — гласит заявление «Тулузы».

Ранее в RMC Sport утверждали, что Абухляль якобы посоветовал заместителю мэра Тулузы Лоуренс Аррибаже помолчать, сказав: «Дома женщины не разговаривают так с мужчинами».

Что произошло 30 апреля?
«Тулуза» отстранила игрока, которого обвиняют в оскорблении заместителя мэра города
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023