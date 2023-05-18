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«Тулуза» объявила о возвращении игрока, обвиняемого в оскорблении заместителя мэра

Футбольный клуб «Тулуза» на своём официальном сайте объявил о возвращении к тренировкам с клубом нападающего Закарии Абухляля.

«После проведённого внутреннего расследования и последовавших за ним многочисленных обсуждений руководство клуба встретилось с нашим игроком Закарией Абухлялем.

В результате этой встречи клуб пришёл к выводу, что факты, представленные RMC Sport, на самом деле не отражают того, что произошло 30 апреля.

Таким образом, клуб подтверждает, что расследование, проведённое «Тулузой», завершено и что игрок возвращается в группу с сегодняшнего дня.

Клуб не будет давать дальнейших комментариев», — гласит заявление «Тулузы».

Ранее в RMC Sport утверждали, что Абухляль якобы посоветовал заместителю мэра Тулузы Лоуренс Аррибаже помолчать, сказав: «Дома женщины не разговаривают так с мужчинами».