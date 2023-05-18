Певец Shaman отказался выступать в «Лужниках» перед финалом Кубка России по футболу

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, отказался выступать перед финальным матчем Фонбет Кубка России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, певец отказался по причине загруженного графика, который не позволит ему выступить в «Лужниках». Отмечается, что сам Shaman очень хотел провести свой концерт перед финальной игрой Кубка России.

В финале Кубка России в нынешнем сезоне встретятся московский ЦСКА и футбольный клуб «Краснодар». Встреча пройдёт 11 июня. «Краснодар» может выиграть свой первый трофей в истории. ЦСКА в случае победы завоюет первый трофей с 2018 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что матч перенесут из «Лужников», однако в РФС подтвердили проведение игры именно на этом московском стадионе.