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Певец Shaman отказался выступать в «Лужниках» перед финалом Кубка России по футболу

Певец Shaman отказался выступать в «Лужниках» перед финалом Кубка России по футболу
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Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, отказался выступать перед финальным матчем Фонбет Кубка России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, певец отказался по причине загруженного графика, который не позволит ему выступить в «Лужниках». Отмечается, что сам Shaman очень хотел провести свой концерт перед финальной игрой Кубка России.

В финале Кубка России в нынешнем сезоне встретятся московский ЦСКА и футбольный клуб «Краснодар». Встреча пройдёт 11 июня. «Краснодар» может выиграть свой первый трофей в истории. ЦСКА в случае победы завоюет первый трофей с 2018 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что матч перенесут из «Лужников», однако в РФС подтвердили проведение игры именно на этом московском стадионе.

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Источник: МВД ограничило вместимость стадиона «Лужники» до 15 тысяч зрителей
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