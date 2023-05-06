Источник: МВД ограничило вместимость стадиона «Лужники» до 15 тысяч зрителей

Министерство внутренних дел России признало главную арены страны в Лужниках, не соответствующей приказу № 1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности» и наложило на стадион ограничение по вместимости до 15 тысяч болельщиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
Действие приказа распространяется на матчи «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге, но в связи с введением системы Fan ID три последних матча чемпионата посмотрели вживую в общей сложности чуть менее 6 тысяч. 207 зрителей присутствовали на игре с «Уралом», 1626 – на матче с «Факелом» и 4154 – со «Спартаком».
Напомним, стадион «Лужники» должен принять Суперфинал Кубка России. В прошлом сезоне финал турнира также проходил в «Лужниках», игра между московскими «Спартаком» и «Динамо» установила рекорд посещаемости за всю историю турнира, собрав в общей сложности 69 306 зрителей.
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