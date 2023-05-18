Боков: Федотов однозначно лучший тренер в нынешнем сезоне РПЛ

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Максим Боков рассказал о том, кто, по его мнению, является лучшим тренером сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«Федотов однозначно. Во-первых, у него сбалансированный подбор игроков. Во-вторых, все игроки знают, что должны делать на поле и в какой позиции. К примеру: Обляков и на позиции латераля играл, и опорного полузащитника, а сейчас — нападающего.
Также Медина, был нападающим, а сейчас — латераль. Вот такая вот меняющаяся позиция. Но тренер доносит то, чем они должны заниматься на футбольном поле, игроки его слушают и дают результат», — цитирует Бокова Metaratings.ru.
РПЛ и БК Winline создали новую для российского футбола премию — Winline Герои РПЛ. Первая премия будет вручена по итогам сезона-2022/2023 4 июня.
В список номинантов на звание лучшего тренера вошли Сергей Семак, Гильермо Абаскаль, Сергей Ташуев, Марцел Личка, Виктор Гончаренко, Михаил Галактионов, Игорь Осинькин и Владимир Ивич.
- 18 мая 2023
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