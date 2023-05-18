Гути — о полуфинале ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом»: Мадрид был откровенно плох

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути остался разочарован качеством игры команды Карло Анчелотти в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:4).

«Я не увидел «Реал» на поле. Какой у них был план на матч? Было понятно, что «Реал» постараются оставить без мяча, а «Ман Сити» будет чаще атаковать. В итоге «Сити» буквально висели на игроках Мадрида. По ходу игры были отрезки, когда «Реал» прессинговал, но неорганизованно, и это сбивало футболистов с толку.

«Ман Сити» всё делал идеально, а «Реал» не смог показать свою лучшую сторону. С другими командами «Реал» может больше владеть мячом, с «Ман Сити» — нет. «Реал» сыграл откровенно плохо. Виноваты все. Не один Карло Анчелотти», — цитирует Гути издание La Razón.