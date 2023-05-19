«Севилья» вышла в финал в пятый раз в последних 10 розыгрышах Лиги Европы

Испанская «Севилья» стала финалистом Лиги Европы сезона-2022/2023, обыграв в полуфинале туринский «Ювентус» со счётом 3:2 по сумме двух матчей.

Для испанского клуба это пятый выход в финал турнира за последние десять лет. Ранее команда играла в финалах в 2014, 2015, 2016 и 2020 годах. В каждом из них «Севилья» побеждала.

Напомним, «Севилья» является рекордсменом по числу трофеев Кубка УЕФА или Лиги Европы. Команда шесть раз побеждала в финалах турнира.

На стадии 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги Европы «Севилья» по сумме двух матчей переиграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:2.

Финал Лиги Европы сезона-2022/2023 пройдёт 31 мая в Будапеште (Венгрия). Соперником «Севильи» станет итальянская «Рома».