«Севилья» вышла в финал Лиги Европы и Кубка УЕФА с четвёртым тренером

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар стал четвёртым специалистом в истории команды, который вывел её в финал еврокубка. Андалусийцы завоевали право сыграть в решающем матче Лиги Европы — 2023 после победы дома над «Ювентусом» со счётом 2:1 в дополнительное время в ответной игре полуфинала турнира. Первая встреча закончилась вничью 1:1.

Ранее «Севилья» выходила в финал Лиги Европы под руководством Юлена Лопетеги в 2020 году, Унаи Эмери в 2014, 2015 и 2016 годах и в финал Кубка УЕФА с главным тренером Хуанде Рамосом в 2006 и 2007 годах. Во всех шести решающих матчах андалусийцы одерживали победы.

Финал Лиги Европы 2023 года пройдёт 31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В нём «Севилья» встретится с итальянской «Ромой». Начало игры в 22:00 по московскому времени.