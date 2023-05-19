«Фиорентина» во второй раз в истории сыграет два финала за сезон

«Фиорентина» примет участие в финале еврокубка и финале Кубка Италии в одном сезоне во второй раз в истории. Флорентийцы 18 мая одержали победу в гостях над «Базелем» со счётом 3:1 в ответном полуфинале Лиги конференций. В первой встрече верх взял швейцарский клуб 2:1.

«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций, где сыграет с английским «Вест Хэм Юнайтед». Матч пройдёт 7 июня на «Фортуна Арене» в Праге и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Фиорентина» также вышла в финал Кубка Италии. Там флорентийцы сыграют с «Интером» 24 мая. Матч пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме и начнётся в 22:00 по московскому времени.

В прошлый раз «Фиорентина» играла в финале еврокубка и Кубка Италии в 1961 году. Тогда команда дважды выиграла у шотландского «Рейнджерс» (2:0 и 2:1) в решающей стадии Кубка кубков и у «Лацио» (2:0) в национальном турнире.

Также «Фиорентина» играла два финала в 1966 году, но один из них был в неофициальном соревновании: в Кубке Митропы с чехословацким «Единством» из Тренчина (1:0) и в Кубке Италии с «Катандзаро» (2:1).