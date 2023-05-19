«Севилья» во второй раз в истории сыграет в финале Лиги Европы против итальянского клуба

«Севилья» во второй раз в истории встретится в решающем матче Лиги Европы с командой из Италии. Испанский клуб вышел в финал еврокубка после победы над «Ювентусом» в дополнительное время (2:1) в ответной игре полуфинала. Первый матч в Турине закончился со счётом 1:1.

В финале Лиги Европы «Севилья» сыграет с итальянской «Ромой», которая прошла в полуфинале немецкий «Байер» (1:0 в Риме и 0:0 в Леверкузене). Решающий матч турнира состоится 31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Севилья» играла в финале Лиги Европы – 2019/2020 с итальянским «Интером» в Кёльне и одержала победу со счётом 3:2. В том турнире также состоялся единственный матч андалусийцев и «Ромы» в еврокубках. Тогда «Севилья» выиграла у римлян 2:0 в 1/8 финала.