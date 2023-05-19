Гвардиола прокомментировал эпизод с недовольством Де Брёйне в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал эпизод с грубыми словами полузащитника Кевина Де Брёйне во время полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0). Бельгийский футболист повернулся к тренерской зоне и прокричал: «Заткнись, заткнись».

«При счёте 2:0 мы слишком торопились. Сразу после перерыва Гюндоган потерял мяч, а Кевин сделал три передачи, которые не были нужны. Мы спешили, а нужно было делать наоборот, разворачивать игру, держать мяч. Но это нормально», — приводит слова Гвардиолы Movistar.

В нынешнем сезоне Кевин Де Брёйне провёл 30 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал 16 результативных передач.

В Лиге чемпионов 31-летний бельгиец отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». Встреча состоится в Стамбуле 10 июня.

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Кто может покинуть «Манчестер Сити»: