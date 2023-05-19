Борис Игнатьев: первый раз слышу о сдаче матча МЧМ-1993. Не знаю, о чём говорит Пискарёв

Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал слова экс-наставника молодёжной сборной России Александра Пискарёва, который рассказал о сдаче матча команде Ганы на молодёжном чемпионате мира 1993 года. Встреча 1/4 финала завершилась победой Ганы со счётом 3:0. Сообщалось, что российские футболисты получили деньги от подпольного тотализатора.
«Первый раз об этом слышу. Как я могу рассказать о том, что происходило на чемпионате мира, если я там не был? Пискарёв придумывает? Не знаю, о чём он говорит. Не могу представить, как я мог говорить о том, чего не видел. Понимаю чемпионат мира взрослых команд: сел у телевизора и смотришь — какие-то мысли тебя обуревают. Но чемпионат мира молодёжный в то время никогда не показывали. Честно, я не знаю, о чём речь», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 19 мая 2023
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