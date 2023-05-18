Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кокорин признан игроком сезона в чемпионате Кипра

Кокорин признан игроком сезона в чемпионате Кипра
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий Александр Кокорин получил премию Ассоциации футболистов Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/2023 в чемпионате.

Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», присоединился к «Арису» на правах годичной аренды прошлым летом. К настоящему моменту 32-летний форвард забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата Кипра.

Сегодня, 18 мая, стало известно о том, что по результатам выступлений в сезоне-2022/2023 Кокорин был удостоен премии Ассоциации футболистов Кипра и признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона.

«Нападающий «Ариса» получил премию Ассоциации футболистов Кипра и признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/2023!

В чемпионате Кокорин забил 13 голов, сделал шесть передач и заслужил безграничную любовь болельщиков «Ариса». Саша, мы очень рады за тебя! Делай красиво ещё и ещё!» — сказано в сообщении «Ариса» в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал «Ариса»

Материалы по теме
Массажист Кокорина: Саша пригодился бы любому клубу РПЛ. В «Динамо» Захарян бы стал лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023