Кокорин признан игроком сезона в чемпионате Кипра

Российский нападающий Александр Кокорин получил премию Ассоциации футболистов Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/2023 в чемпионате.

Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», присоединился к «Арису» на правах годичной аренды прошлым летом. К настоящему моменту 32-летний форвард забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата Кипра.

Сегодня, 18 мая, стало известно о том, что по результатам выступлений в сезоне-2022/2023 Кокорин был удостоен премии Ассоциации футболистов Кипра и признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона.

«Нападающий «Ариса» получил премию Ассоциации футболистов Кипра и признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/2023!

В чемпионате Кокорин забил 13 голов, сделал шесть передач и заслужил безграничную любовь болельщиков «Ариса». Саша, мы очень рады за тебя! Делай красиво ещё и ещё!» — сказано в сообщении «Ариса» в телеграм-канале.