Галтье — о матче с «Осером»: наша задача — добиться успеха, не стоит полагаться на других

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о предстоящем матче 36-го тура французской Лиги 1 с «Осером». В случае победы парижане практически гарантируют себе титул.

«После поражения от «Лорьяна» я быстро понял, что большая перестройка позади. Тот факт, что мы провели успешные матчи с «Труа» и «Аяччо», снижает давление. Но мои игроки очень серьёзно относились к работе. У нас очень важный матч, мы приближаемся к концу чемпионата. Как я говорю своим футболистам, мы не должны полагаться на других, особенно на результаты «Ланса». Наша задача — добиться успеха. У нас будет совсем другой матч, чем с«Труа» или «Аяччо», которые были почти обречены на вылет. Нам будет противостоять команда, которая борется за сохранение прописки, а мы ведём борьбу за титул», — приводит слова Галтье L'Équipe.

«ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1, опережая идущий вторым «Ланс» на шесть очков за три тура до конца. Парижане значительно впереди конкурента по разнице мячей, поэтому победа над «Осером» с большой долей вероятности принесёт подопечным Галтье титул.