Павел Погребняк: Кокорин — красавчик! Дай бог, чтобы на следующий год его увидели в Италии
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Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал достижение российского нападающего Александра Кокорина, признанного лучшим игроком чемпионата Кипра.
«Поздравляю Александра! Кипр — это не последний чемпионат, поэтому красавчик. Дай бог, чтобы на следующий год его увидели в Италии», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, 32-летний Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», выступает за кипрский «Арис» с прошлого лета на правах аренды. К настоящему моменту Кокорин забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата Кипра. Накануне, 18 мая, форвард получил премию Ассоциации футболистов Кипра, которую вручают лучшему игроку по итогам сезона.
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