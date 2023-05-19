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Павел Погребняк: Кокорин — красавчик! Дай бог, чтобы на следующий год его увидели в Италии

Павел Погребняк: Кокорин — красавчик! Дай бог, чтобы на следующий год его увидели в Италии
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Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал достижение российского нападающего Александра Кокорина, признанного лучшим игроком чемпионата Кипра.

«Поздравляю Александра! Кипр — это не последний чемпионат, поэтому красавчик. Дай бог, чтобы на следующий год его увидели в Италии», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 32-летний Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», выступает за кипрский «Арис» с прошлого лета на правах аренды. К настоящему моменту Кокорин забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата Кипра. Накануне, 18 мая, форвард получил премию Ассоциации футболистов Кипра, которую вручают лучшему игроку по итогам сезона.

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