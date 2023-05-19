Зиньковский — о болельщиках: всегда нравился им — и в «Чертаново», и в Самаре, и сейчас

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал об отношениях с болельщиками красно-белых.

«Чем зацепил трибуны? Вообще я всегда болельщикам нравился, везде поддерживали — и в «Чертаново», и в Самаре, и сейчас в «Спартаке». Очень им за это благодарен.

Был момент, когда я сидел на замене в одном из первых матчей за «Спартак». Слышу, болельщики кричат: «Выпускай Зиньковского!» Я изумился прям: «Офигеть, с чего так?» Ребров тогда тоже подошёл: «Я сколько лет в «Спартаке», никогда не видел, чтобы болельщики так кричали, чтобы выпустили игрока».

Задевает ли критика? Редко читаю сообщения в социальных сетях. Но, думаю, после матча с «Оренбургом», где я ошибся, сто процентов писали. В комментариях под видео с голом точно можно найти «Зиньковский лох» или что-то в этом роде.

Нормально, спокойно на это смотрю. Тем более что чувствовал свою вину за поражение. Наверное, это мой худший матч за «Спартак». Первый гол стал определяющим, дал игре другой вектор. Со мной впервые такое случилось, что привёз на своей половине поля. Причём этому предшествовала любопытная история.

За несколько дней до той игры я смотрел обзор какого-то матча, там чудак привёз. Подумал: «Вот дебил, как так можно накосячить?» Даже Зобнину рассказал об этом. И в итоге сам привёз в ближайшем матче. Надеюсь, в последний раз. Просто игрок успел подставить ногу и чиркнул мяч. Если бы не чиркнул, моя передача дошла бы», — приводит слова Антона Зиньковского Sport24.