Газзаев: выход в РПЛ с «Балтикой» — большой шаг в тренерской карьере Сергея Игнашевича

Бывший главный тренер и президент «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал выход «Балтики» под руководством Сергея Игнашевича в Российскую Премьер-Лигу.

«Я поздравляю Сергея Игнашевича с выходом в РПЛ с «Балтикой» за два тура до окончания сезона! Это большое достижение. Желаю ему творческих успехов уже на уровне Премьер-Лиги. Это большой шаг в его тренерской карьере.

Сергей шёл к этому достаточно осознанно — до этого продуктивно работал и в «Торпедо». Выход в РПЛ с «Балтикой» — начальный итог его тренерской деятельности. Хочу пожелать ему удачи и успешного выступления в Премьер-Лиге», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 19 мая, «Балтика» официально обеспечила себе участие в Российской Премьер-Лиге на будущий сезон. Это произошло после ничьей в матче тольяттинского «Акрона» и владикавказской «Алании» (0:0), проходившего в рамках 32-го тура Первой лиги. «Алания», занимающая третье место в таблице Первой лиги, отстаёт от «Балтики» на восемь очков и уже не сможет опередить калининградцев.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич выступал под руководством Газзаева в бытность игроком ЦСКА и сборной России.