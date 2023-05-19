Пономарёв: Кокорин стал лучшим на Кипре, но закрепиться в «Фиорентине» у него не получится

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв заявил, что у российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина нет шансов закрепиться в «Фиорентине», которая владеет правами на футболиста, несмотря на признание лучшим игроком чемпионата Кипра сезона-2022/2023.
«Я не удивлён, что Кокорин стал лучшим на Кипре. А что там? Сельские команды играют, всё равно что приехать в Чертаново. Но правильно — ему 32 года, он нашёл себе командочку, получает деньги и удовольствие, я приветствую это, молодец! А закрепиться в «Фиорентине» у него не получится», — приводит слова Пономарёва «РИА Новости Спорт».
32-летний Кокорин выступает за «Арис» с прошлого лета на правах аренды. Форвард забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 27 матчах чемпионата Кипра.
- 19 мая 2023
-
22:57
-
22:46
-
22:38
-
22:32
-
22:28
-
22:15
-
22:13
-
21:50
-
21:49
-
21:42
-
21:31
-
21:30
-
21:19
-
21:10
-
21:04
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:14
-
20:04
-
19:54
-
19:50
-
19:46
-
19:33
-
19:28
-
19:13
-
19:09
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:49