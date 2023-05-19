Пономарёв: Кокорин стал лучшим на Кипре, но закрепиться в «Фиорентине» у него не получится

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв заявил, что у российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина нет шансов закрепиться в «Фиорентине», которая владеет правами на футболиста, несмотря на признание лучшим игроком чемпионата Кипра сезона-2022/2023.

«Я не удивлён, что Кокорин стал лучшим на Кипре. А что там? Сельские команды играют, всё равно что приехать в Чертаново. Но правильно — ему 32 года, он нашёл себе командочку, получает деньги и удовольствие, я приветствую это, молодец! А закрепиться в «Фиорентине» у него не получится», — приводит слова Пономарёва «РИА Новости Спорт».

32-летний Кокорин выступает за «Арис» с прошлого лета на правах аренды. Форвард забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 27 матчах чемпионата Кипра.