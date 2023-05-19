Нигматуллин — о Кокорине: любой игрок «Фиорентины» был бы признан лучшим на Кипре

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о признании российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим футболистом чемпионата Кипра в сезоне-2022/2023.

«У Кокорина есть определённый успех за период, что он выступал в «Арисе». Он получил [приз] лучшего игрока чемпионата Кипра, но нужно понимать, что любой игрок «Фиорентины» был бы признан лучшим футболистом на Кипре.

В «Арисе» он получил игровую практику, это самое важное. Для любого игрока важен игровой ритм. Без игровой практики ему в Италии было сложно себя проявить, выходя со скамейки. Было видно, что он вообще не чувствует ритм игры. Сейчас должна быть более-менее приятная в этом отношении ситуация», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

32-летний Кокорин 18 мая получил премию Ассоциации футболистов Кипра. Права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине». За «Арис» форвард выступает с прошлого лета на правах аренды. Кокорин забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 27 матчах чемпионата Кипра.