Нассер Аль-Хелаифи посетит матч «ПСЖ» с «Осер», в котором парижане могут оформить титул

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи намерен лично посетить матч 36-го тура французской Лиги 1 с «Осером», который состоится в воскресенье, 21 мая, в Осере на стадионе «Аббе-Дешам». Об этом сообщает L’Equipe.

В этой игре «ПСЖ» может официально оформить титул чемпиона Франции, что произойдёт в 11-й раз в истории клуба. Босс клуба уже прибыл в Париж, приняв участие в подписании нового контракта с Маркиньосом. Эль-Хелаифи также планирует провести несколько встреч с клубными менеджерами, чтобы обсудить решение нескольких организационных вопросов перед стартом будущего сезона.

«ПСЖ» набрал 81 очко в 35 матчах, возглавляя турнирную таблицу Лиги 1. Отрыв от ближайшего преследователя, «Ланса», составляет шесть очков за три тура до конца сезона.