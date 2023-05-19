Маркиньос: в карьере любого игрока бывают спады, и некоторые люди помнят только это

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос, накануне продливший контракт с клубом, подвёл итоги своих выступлений в завершающемся сезоне и в целом за все проведённые в Париже годы.
«За эти десять лет у меня были и хорошие, и плохие времена. Они сделали меня тем игроком, которым я являюсь сегодня. Сейчас футбол действительно живёт одним днём. У всех нас бывают взлёты и падения, но нужно сохранять самообладание и уважение к футболке, которую ты носишь.
Меня часто критиковали после поражений в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и из-за вылета с чемпионата мира после фиаско в игре с Хорватией в четвертьфинале. Тем не менее, считаю, что я провёл очень хороший турнир. К сожалению, в карьере любого игрока бывают спады, и некоторые люди помнят только это», – сказал Маркиньос в интервью Onze Mondial.
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