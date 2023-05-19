Непомнящий: я бы хотел, чтобы Кокорин играл в чемпионате России

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал признание нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим футболистом чемпионата Кипра в сезоне-2022/2023.
«Не знаю, вернётся ли он в «Фиорентину», но я бы хотел, чтобы он играл в чемпионате России. Для меня досадно, когда наши футболисты играют за рубежом и мы не видим их у себя в чемпионате.
Я не против европейской карьеры, но играть на Кипре – это одно, а играть в «Зените» или в «Динамо» – совсем другое. Кокорин раньше был футболистом высочайшего уровня, просто не складывалось.
В биографии человека и футболиста всякое бывает. Вот у него случилась неприятность, и мы потеряли его для нашего футбола», – приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.
Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», выступает за «Арис» с 2022 года на правах аренды. В нынешнем сезоне 32-летний российский форвард провёл за кипрский клуб 27 матчей в чемпионате, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.
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