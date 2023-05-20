Тарханов — о «Динамо»: был бы не против поработать, там много молодых талантливых ребят
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Российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о желании возглавить московское «Динамо».
«Хотел бы я возглавить «Динамо»? Я уже старый для этого, наверное (смеётся). Тем более там вроде взяли серба Николича, который «Локомотив» тренировал. Но, безусловно, я был бы не против, это интересная работа. К тому же, в «Динамо» много молодых и очень талантливых ребят, можно будет прогресс хороший сделать», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
С 2021 года 68-летний Тарханов занимает пост вице-президента армянского «Пюника».
Ранее «Динамо» отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых до конца нынешнего сезона был назначен Павел Алпатов.
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