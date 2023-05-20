Фабио Капелло поздравил Сергея Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поздравил главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича с выходом клуба в РПЛ.
«Конечно, я рад, что Игнашевич добивается успехов в качестве тренера, поздравляю его. Думаю, у Сергея большой потенциал. Желаю ему и его команде удачи в дальнейшем», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».
Калининградская «Балтика» завоевала право играть в Российской Премьер-Лиге в сезоне‑2023/2024 после ничьей в матче 32‑го тура Первой лиги между «Акроном» и «Аланией» (0:0). В последний раз «Балтика» выступала в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.
На попадание в РПЛ также претендует «Рубин», который вылетел оттуда год назад. Казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, в активе команды 62 очка.
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