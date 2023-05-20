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Леонид Слуцкий рассказал, сильно ли изменился его уровень дохода после ухода из «Рубина»

Леонид Слуцкий рассказал, сильно ли изменился его уровень дохода после ухода из «Рубина»
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих доходах после ухода с должности казанского клуба.

«Сильно ли изменился уровень дохода после того, как тренерская карьера была приостановлена? Сейчас у меня выше уровень дохода.

Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность. За рубежом это не является чем-то ужасным: рекламные контракты Юргена Клоппа превышают его контракты тренерские. У нас это в спорте, к сожалению, не развито.

Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает – и работает неплохо», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Chepa».

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под руководством российского специалиста армейский клуб выиграл семь трофеев. Слуцкий трижды приводил ЦСКА к золотым медалям чемпионата России. Тренер также некоторое время совмещал пост в московской команде с должностью наставника сборной России.

После ЦСКА Слуцкий успел поработать в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Последним местом работы специалиста был казанский «Рубин», с которым он в прошлом сезоне вылетел в Первую лигу. Слуцкий покинул клуб осенью прошлого года.

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