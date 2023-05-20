В Минспорта Татарстана заявили о готовности принять матч за Суперкубок в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о готовности Казани, столицы республики, принять матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и победителем Кубка России, в финале которого встретятся «Краснодар» и ЦСКА.

«Казань готова принимать крупномасштабные мероприятия, сегодня мы проводим большой форум «Россия — Исламский мир», это по количеству людей, по объёму и логистике намного больше, чем провести матч. Заявка о проведении матча за Суперкубок России громкая, по сути, это игра между двумя командами, то есть концептуально мы готовы, арена готова, РФС должен принять решение. Мы эту заявку в начале года сформировали, когда было решение о переносе матча за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины, буквально через день отправили письмо на руководство Российского футбольного союза. Мы готовы, нам это интересно.

В этом году мы празднуем десятилетие Универсиады, это как раз получается в те даты, когда была церемония открытия 10 лет назад. У нас стартует ралли «Шёлковый путь», ряд мероприятий будет приурочен к десятилетию, но это тоже было бы интересным событием. Мы знаем уже одного участника матча за Суперкубок, ждём другого, там пара тоже достойная — либо ЦСКА, либо «Краснодар». Поэтому я уверен, что в любом случае будет качественный футбол с яркой афишей. Если будет принято решение провести в Казани, мы постараемся провести это на самом высоком уровне», — приводит слова Леонова ТАСС.