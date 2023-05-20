Валерий Кечинов: сезон «Спартака» очень плохой. Дерби с ЦСКА — шанс реабилитироваться

Бывший футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.
«Дерби ЦСКА — «Спартак» — это всегда важнейшее принципиальное противостояние. Но сейчас ситуация такая, что ЦСКА на ходу, а «Спартак» вылетел из Кубка и ему почти ничего не светит в чемпионате: максимум — попадание в тройку. Надо сказать, что с точки зрения результата этот сезон «Спартака» очень плохой. Но дерби один из тех матчей, где можно немного реабилитироваться перед болельщиками. Команда Абаскаля должна подойти к этому матчу с должным настроем и продемонстрировать ту игру, которую мы все видели в первой части сезона.
Дерби — это всегда игра двух равных соперников. Не так важно, кто и на каком месте в турнирной таблице. Все разговоры о фаворите до начала такого матча нивелируются в самой игре. В дерби фаворитов нет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 20 мая 2023
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