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Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.

«У меня нет фаворита в этом матче. Играют на «Спартаке», да ещё и осталось всего три тура. Сейчас уже всё успокоилось. Думаю, что голы обязательно будут.

Надеюсь на открытый футбол. Смысл сейчас закрываться? Надо рисковать, бежать — осталось играть совсем немного. Но, с другой стороны, «Рома» за два матча дважды ударила по воротам и вышла в финал Лиги Европы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 54 очка после 27 матчей. «Спартак» (50) находится на четвёртой строчке.

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