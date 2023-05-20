Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.

«У меня нет фаворита в этом матче. Играют на «Спартаке», да ещё и осталось всего три тура. Сейчас уже всё успокоилось. Думаю, что голы обязательно будут.

Надеюсь на открытый футбол. Смысл сейчас закрываться? Надо рисковать, бежать — осталось играть совсем немного. Но, с другой стороны, «Рома» за два матча дважды ударила по воротам и вышла в финал Лиги Европы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 54 очка после 27 матчей. «Спартак» (50) находится на четвёртой строчке.