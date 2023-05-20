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«Торпедо» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

«Торпедо» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ
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Сегодня, 20 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Торпедо» и московское «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Лужники» в Москве. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Прошкин, Роганович, Орехов, Енин, Чурич, Караев, Стефанович, Турищев, Рейна.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Маричал, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Норманн, Тюкавин, Гладышев, Смолов.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами завершился крупной домашней победой «Динамо» со счётом 4:0. Дублем отметился Фёдор Смолов, ещё по одному мячу забили Даниил Фомин и Арсен Захарян.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по итогам 27 туров. «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте. Команда заработала лишь 13 очков в 27 встречах.

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