«Локомотив» — «Факел»: в первом тайме команды счёт не открыли

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). К перерыву счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм завершился без голов. Мяч всё-таки однажды побывал в воротах «Локомотива», но перед этим футболист «Факела» коснулся его рукой.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 27 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).