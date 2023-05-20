Промес: я и без капитанской повязки чувствую себя лидером «Спартака»
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о своём капитанстве, заявив, что ему не нужна повязка на плече, чтобы чувствовать себя лидером команды.
«Капитанская повязка в матче с «Химками»? Это случилось не в первый раз. Сама по себе повязка для меня не так принципиальна. Я и без неё чувствую себя лидером. Но статус капитана даёт ещё больше ответственности: ты просто обязан вести команду за собой. И одновременно это предмет гордости», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».
Напомним, капитаном «Спартака» на постоянной основе является защитник Георгий Джикия.
31-летний Промес в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, отметившись в них 23 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
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