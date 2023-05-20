Александр Жуков: уход Николсона будет небольшой потерей для «Спартака»
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Первый заместитель председателя Госдумы, бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о возможном уходе нападающего «Спартака» Шамара Николсона из московского клуба.
«Уход Николсона? Это будет небольшой потерей, как и другие неудачные трансферы команды. Дуарте себя ничем не проявил», – приводит слова Жукова Metaratings.
Шамар Николсон пополнил состав «Спартака» в декабре 2021 года. Предыдущим клубом футболиста был бельгийский «Шарлеруа». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 21 матч, забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
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