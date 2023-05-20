Тихонов: «Оренбург» ещё не обыгрывал «Зенит» в РПЛ, но петербуржцы уязвимы для реванша

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Оренбург» — «Зенит» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Оренбург» попал в небольшую эмоциональную турбулентность, потерпев два поражения кряду. С ЦСКА это было закономерно, с «Уралом» уже не так. Команда под руководством чешского тренера Лички показывала прекрасную атакующую игру и приковывала к себе взгляды болельщиков. А главное, уверенно поднималась в турнирной таблице.
Сейчас же предстоит проверка чемпионом страны, у которого «Оренбург» никогда ещё в РПЛ не выигрывал, а в первом круге потерпел от него очень болезненное поражение. Но сейчас «Зенит» максимально уязвим для реванша за все обиды. Даже Малкома уже отпустили в Бразилию. А уральцам всё ещё может быть интересно ставить клубные рекорды и радовать болельщиков красивой игрой», – приводит слова Тихонова Metaratings.
Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдёт сегодня, 20 мая. Начало — 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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