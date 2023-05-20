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«Локомотив» — «Факел»: Миранчук открыл счёт на 87-й минуте

«Локомотив» — «Факел»: Миранчук открыл счёт на 87-й минуте
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Миранчук – 87'

На 87-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Он точно пробил в угол ворот Ильи Свинова с линии штрафной.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 27 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).

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