«Локомотив» — «Факел»: Миранчук открыл счёт на 87-й минуте

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 87-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Он точно пробил в угол ворот Ильи Свинова с линии штрафной.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 27 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).