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«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 20 мая, в матче 37-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте (Англия). Главным арбитром встречи назначен Крис Кавана (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
20 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
1-й тайм
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Каземиро – 9'

Стартовые составы:

«Борнмут»: Нето, Забарный, Сенеси, Келли, Смит, Кук, Лерма, Кристи, Брукс, Энтони, Соланке.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделёф, Шоу, Каземиро, Эриксен, Антони, Фернандеш, Санчо, Марсьяль.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Манчестере и завершился уверенной победой «МЮ» со счётом 3:0. Отличились Каземиро, Шоу и Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 66 очков в 35 матчах. «Борнмут» располагается на 14-й строчке, заработав 39 очков по итогам 36 встреч.

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