Снейдер — о финале Лиги чемпионов: «Интер» может совершить подвиг

Экс-полузащитник «Интера», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что команда Симеоне Индзаги может сотворить подвиг в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Это команда, достойная финала Лиги чемпионов. По организации, интенсивности, качеству и глубине состава они достойны того, чтобы быть на вершине. Болельщики должны гордиться и мечтать. Если вы действительно в это верите, мечты иногда сбываются!

Невозможных матчей нет, их не существует. Бывают трудные матчи, и этот, безусловно, будет одним из них. Но в отдельно взятом матче «Интер» всё же может совершить подвиг. В 2010-м тоже говорили, что мы обречены на провал с самого начала, но потом мы вышли на поле», — сказал Снейдер в интервью FC Inter News.

Финал Лиги чемпионов – 2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле, Турция. Сыграют между собой «Интер» и «Манчестер Сити».