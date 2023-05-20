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«Ноттингем Форест» сохранил прописку в АПЛ

«Ноттингем Форест» сохранил прописку в АПЛ
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«Нотингем Форест» в матче 37-го тура чемпионата Англии дома минимально одолел «Арсенал» со счётом 1:0. Таким образом, команда сохранила прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

Единственным забитым мячом в игре с «канонирами» отметился форвард хозяев Тайво Авонийи. Он отличился на 19-й минуте.

«Ноттингем» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 37 игр. Отрыв от зоны вылета («Лидса», идущего 18-м) – шесть баллов.

Напомним, текущий сезон – первый для «лесников» после возвращения в Премьер-лигу. «Ноттингем» в летнее трансферное окно подписал 30 футболистов на общую сумму € 180 млн.

Отдельно отметим, что поражение в игре 37-го тура от «Ноттингема» стало для «Арсенала» роковым: лондонская команда лишилась шансов на чемпионский титул.

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