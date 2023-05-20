«Арсенал» лидировал в этом сезоне АПЛ на протяжении 248 дней. Команда не стала чемпионом
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«Арсенал» лидировал в этом сезоне английской Премьер-лиги на протяжении 248 дней. Это рекордный показатель высшего дивизиона Англии по продолжительности лидерства для команды, которая по итогам сезона не стала чемпионом.
«Канониры» вырвались на первое место в таблице после 3-го тура и вплоть до 23-го игрового дня шли в лидерах. Тогда «Манчестер Сити» временно опередил «Арсенал» только из-за того, что сыграл на один матч больше.
После этого «Арсенал» вновь вернул себе лидерство и не позволял «Сити» опередить себя на протяжении последующих десяти туров.
Отметим, что в двух очных матчах «Арсенала» и «Манчестер Сити» в этом сезоне АПЛ победу одерживали «горожане» (3:1 на «Эмирейтс» и 4:1 на «Этихаде»).
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