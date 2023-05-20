Агент Сафонов: нужно уважать друг друга. Не удивлён, что Йоканович ушёл и не сказал ничего

Известный футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на слова голкипера «Динамо» Игоря Лещука в адрес Славиши Йокановича.
«Думаю, что в любом случае нужно друг друга уважать, нравится тебе тренер или нет, это уже другой вопрос. Не удивлён, что Йоканович так поступил, не сказав ничего команде. Он изначально себя вёл неправильно», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
Напомним, 54-летний серб проработал в «Динамо» чуть меньше года (с июня 2022-го по 14 мая 2023-го). После 27 туров бело-голубые располагались на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Москвичи также вылетели из Кубка России в апреле, проиграв «Акрону» в серии пенальти.
Ранее Лещук заявил, что Йоканович проявил неуважение к футболистам, не попрощавшись с командой после того, как серба уволили из московского «Динамо».
Чуть позже бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов резко высказался о подобных комментариях вратаря «Динамо» в адрес сербского наставника.
- 20 мая 2023
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