Хавбек «Лейпцига» Лаймер в ближайшее время станет игроком «Баварии» — Романо

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер в ближайшее время станет игроком «Баварии», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, австрийский хавбек присоединится к мюнхенской команде предстоящим летом на правах свободного агента. Интересно, что полузащитник забил в ворота «Баварии» в матче 33-го тура Бундеслиги (победа «Лейпцига» со счётом 3:1). Таким образом, его гол может стоить мюнхенцам чемпионского титула.

В текущем сезоне на счету Лаймера 27 матчей в составе «Лейпцига» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с клубом истекает в июне этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Баварии» расставаться с лидером полузащиты Йозуа Киммихом.