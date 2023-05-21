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ЦСКА поздравил Дзагоева с выходом в РПЛ

Московский ЦСКА поздравил полузащитника казанского «Рубина» Алана Дзагоева с выходом в Российскую Премьер-Лигу.

«Поздравляем Алана Дзагоева, который помог «Рубину» вернуться в РПЛ!» — написал клуб в своём телеграм-канале. Ранее клуб поздравил экс-защитника армейцев, а ныне тренера Сергея Игнашевича, под руководством которого «Балтика» также вышла в РПЛ.

Дзагоев выступал за армейцев с 2008 по 2022 год, трижды выиграв чемпионат России.

«Рубин» вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя год после вылета. Казанцы обыграли «Балтику» со счётом 1:0 и возглавили турнирную таблицу Мелбет Первой Лиги. Дзагоев вышел на поле в стартовом составе но был заменён на 37-й минуте из-за повреждения.

Единственный гол в матче «Балтика» — «Рубин» забил Марат Апшацев, открывший счёт в концовке первого тайма. На 49-й минуте полузащитник «Рубина» Олег Иванов не реализовал 11-метровый удар.