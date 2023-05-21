«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 мая, в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт московское дерби, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Команды сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил на стадионе армейцев и завершился результативной ничьей со счётом 2:2.
«Спартак» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков в 27 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 27 туров.
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