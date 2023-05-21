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«Валенсия» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30 мск

«Валенсия» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 21 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» примет мадридский «Реал» на стадионе «Месталья».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 мск.

Испания - Примера. 35-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» с трудом одолел «Хетафе».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Матч команд в первом круге завершился победой мадридского «Реала» со счётом 2:0. Голами отметились Марко Асенсио и Винисиус Жуниор.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Валенсия» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков в 34 матчах. «Реал» находится на втором месте, у «сливочных» 71 очко. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.

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