Чугайнов: «Локомотив» будет биться за высокие места в следующем сезоне

Бывший капитан московского «Локомотива» Игорь Чугайнов высказался о перспективах команды в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги и отметил важность нападающего Артёма Дзюбы.

«У команды есть поступательное движение. Отличный результат показали этой весной, но самым важным отрезком будет начало следующего сезона. Эмоции от прихода Дзюбы и нового тренера поутихнут, и вот тут нужно будет проявлять мастерство и профессионализм. Настоящую проверку Галактионов получит на летних сборах, некий экзамен для него. Это для всей команды будет большая проверка.

По сегодняшним результатам можно сказать, что «Локомотив» будет биться за высокие места в следующем сезоне. Для этого у команды есть всё: лидер в лице Дзюбы, талантливая молодёжь и перспективный главный тренер. Надо только подписать Дзюбу», — приводит слова Чугайнова Sport24.

Напомним, действующий контракт 34-летнего Артёма Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до июня 2023 года.