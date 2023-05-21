Чугайнов: «Локомотив» будет биться за высокие места в следующем сезоне

Бывший капитан московского «Локомотива» Игорь Чугайнов высказался о перспективах команды в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги и отметил важность нападающего Артёма Дзюбы.
«У команды есть поступательное движение. Отличный результат показали этой весной, но самым важным отрезком будет начало следующего сезона. Эмоции от прихода Дзюбы и нового тренера поутихнут, и вот тут нужно будет проявлять мастерство и профессионализм. Настоящую проверку Галактионов получит на летних сборах, некий экзамен для него. Это для всей команды будет большая проверка.
По сегодняшним результатам можно сказать, что «Локомотив» будет биться за высокие места в следующем сезоне. Для этого у команды есть всё: лидер в лице Дзюбы, талантливая молодёжь и перспективный главный тренер. Надо только подписать Дзюбу», — приводит слова Чугайнова Sport24.
Напомним, действующий контракт 34-летнего Артёма Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до июня 2023 года.
- 21 мая 2023
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