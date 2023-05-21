Клопп — о приходе Шмадтке: он хорошо зарекомендовал себя в Германии и был успешен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное назначение бывшего спортивного директора «Вольфсбурга» Йорга Шмадтке на аналогичную должность в английском клубе.
«Я не могу говорить об этом как о чём-то случившемся. Но, если это произойдёт, это не будет подписанием имени Юргена Клоппа, потому что мы оба немцы или оба знаем друг друга. Я не имею к этому никакого отношения. Я могу сказать это совершенно точно.
Йорга Шмадтке я знаю очень, очень давно. Он знает меня, вероятно, не так долго, как я его. Я точно знаю, что он хороший и сообразительный парень. Он хорошо себя зарекомендовал в Германии, определённо, он был очень успешен. У него хороший характер и отличное чувство юмора. Я знаю это по нескольким моментам, когда мы пересекались за пределами поля», — приводит слова Клоппа Football Insider.
- 21 мая 2023
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